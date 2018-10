Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Brad Pitt (50) hat auf die Attacke des Promi-Grapschers Witali Serdjuk (25) mit Unverständnis reagiert.

"Ich habe nichts gegen Exhibitionisten. Aber wenn der Typ so weitermacht, verdirbt er es den Fans, die den ganzen Abend auf ein Autogramm oder Selfie warten", schrieb Pitt in einem Statement an das "People"-Magazin. Stars würden durch solche Aktionen misstrauischer, sich einer großen Menge zu nähern.

Der Ukrainer Serdjuk, der bereits Stars wie Will Smith und Leonardo DiCaprio mit Knutsch- und Umarmungsversuchen belästigte, war vergangenen Mittwoch bei einer Filmpremiere plötzlich auf den roten Teppich gelaufen. "Dieser Verrückte hat versucht, sein Gesicht in meinem Schritt zu vergraben. Ich habe ihn zweimal leicht auf den Hinterkopf geschlagen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen", erklärte Pitt. Dann habe der Mann nach seiner Brille gegriffen.

Der Angreifer wurde von einem Gericht zu einer Bewährungs- und Geldstrafe sowie Sozialdienst verdonnert. Außerdem muss er roten Teppichen künftig fernbleiben. "Wenn er nochmal versucht, unter das Kleid einer Frau zu gucken, wird er getreten", sagte Pitt.