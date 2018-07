New York (dpa) - Rihanna ist in New York als Mode-Ikone ausgezeichnet worden. Die Musikerin nahm den Preis des Verbandes der US-amerikanischen Modedesigner in einem transparenten, mit Tausenden von Kristallen bestückten Kleid entgegen. Dazu trug sie ebenfalls mit Kristallen besetzte Handschuhe und eine Mütze. "Du wirst nie stylisch sein, wenn du nichts riskierst", sagte Rihanna dem offiziellen Twitter-Account des Verbandes zufolge. Bei der Gala wurde zudem Mode-Designer Tom Ford mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

