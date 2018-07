London (dpa) - Der amerikanische Rock-Musiker Steven Tyler (66) glaubt, dass seine dynamische Art die anderen Mitglieder der Band Aerosmith verschreckt. Er habe oft Streitigkeiten mit ihnen, sagte der Rockstar der britischen Zeitung "The Times".

Wenn die anderen allerdings wütend auf ihn seien, lägen sie falsch. "Die brauchen mich. Meine Energie macht ihnen Angst", sagte der 66-Jährige. "Die hat auch einigen Frauen Angst gemacht." Die Spannungen zwischen ihm und dem Gitarristen Joe Perry sind dem Bericht zufolge sogar so ausgeprägt, dass sich die beiden abseits der Bühne meiden.

Aerosmith sind derzeit auf ihrer "Global Warming"-Tour. Am 9. Juni spielen sie in Berlin, am 18. Juni in Dortmund.