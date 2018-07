Brüssel (AFP) Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die in Teilen Syriens abgehaltene Präsidentschaftswahl als "Farce" kritisiert. "Die syrische Präsidentschaftswahl ist eine Farce, die internationale Standards für freie, faire und transparente Wahlen nicht erfüllt", sagte Rasmussen am Rande eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister am Dienstag in Brüssel. "Und ich bin sicher, dass keiner der Alliierten das Ergebnis dieser sogenannten Wahlen anerkennen wird."

