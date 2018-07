Genf (AFP) Den seit Tagen im Osten der Ukraine festgehaltenen Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geht es nach Angaben von OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier gut. "Wir wissen, wo sie sind, sie leben - und es geht ihnen gut", sagte Zannier am Dienstag bei einer Diskussionsveranstaltung in Genf. Seine Hauptaufgabe sehe er darin, für die Entführten ihre "sofortige, bedingungslose Freilassung" zu erreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.