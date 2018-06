Karachi (AFP) Die Festnahme eines pakistanischen Exil-Politikers in London hat in seiner Heimatstadt Karachi für Chaos gesorgt. Wütende Demonstranten setzten nach Behördenangaben am Dienstag mehrere Busse, Rikschas und ein Auto in Brand, nachdem in der Hafenstadt im Süden des Landes Berichte über die Festnahme des Parteichefs der Muttahida-Qaumi-Bewegung (MQM), Altaf Hussain, die Runde gemacht hatten.

