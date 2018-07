Berlin (dpa) - Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer hat die Debatte in der CDU über eine Zusammenarbeit mit der eurokritischen Alternative für Deutschland für beendet erklärt. In allen Parteigremien bestehe Einigkeit, dass es keine politische Zusammenarbeit mit der AfD geben werde, sagte Grosse-Brömer in Berlin. Kaum eine Handvoll Abgeordneter sehe den Umgang mit der AfD anders. Vom rechten Flügel der Union war am Wochenende die Forderung gekommen, sich einer Zusammenarbeit mit der AfD nicht ganz zu verschließen.

