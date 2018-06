Warschau (AFP) Der Anführer der Krim-Tataren, Mustafa Dschemilew, ist mit dem neu geschaffenen Solidarnosc-Preis der polnischen Regierung ausgezeichnet worden. Der 70-jährige Dschemilew nahm die Auszeichnung am Dienstag bei einer Feierstunde in Warschau entgegen, an der auch der neu gewählte ukrainische Präsident Petro Poroschenko teilnahm.

