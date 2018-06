München (dpa) - Das Testmodell eines geplanten Welttraumflugzeugs für Touristen hat über dem Südchinesischen Meer erfolgreich einen ersten Flugversuch absolviert. Ein Ziel sei es gewesen, die Flugbedingungen in den letzten Phasen nach dem Wiedereintritt in die Atmosphäre zu prüfen, teilte das Unternehmen Airbus Defense and Space in München mit. Das Weltraumfahrzeug soll künftig bis zu vier Touristen ins All bringen. Rund 100 Kilometer über der Erde sollen sie Schwerelosigkeit und den spektakulären Blick auf den blauen Planeten genießen.

