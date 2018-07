Rom (AFP) Die Hälfte aller Baumarten auf der Welt sind nach Angaben der Vereinten Nationen gefährdet. In einem am Dienstag in Rom vorgelegten Bericht der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation(FAO) heißt es, Waldland schrumpfe am schnellsten in Brasilien, Indonesien und Nigeria. Der FAO-Direktor für Fortstwesen, Eduardo Rojas-Briales, erklärte, Wälder versorgten die gesamte Menschheit mit Nahrung und anderen lebenswichtigen Gütern. Doch die genetische Vielfalt der etwa 8000 Baumsorten weltweit sei bedroht.

