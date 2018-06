New York (AFP) Russland will sich während seines Vorsitzes im UN-Sicherheitsrat im Juni verstärkt um eine politische Lösung für den Konflikt in Syrien bemühen. Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin sagte am Dienstag vor Journalisten in New York, es müsse schnell ein Nachfolger für den im Mai zurückgetretenen internationalen Syrien-Sondergesandten Lakhdar Brahimi gefunden werden.

