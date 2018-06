Brasília (AFP) Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff hat die Kritik an den hohen Ausgaben der Regierung für die Fußballweltmeisterschaft in ihrem Land zurückgewiesen. Die meisten Investitionen kämen dem Land langfristig zugute, sagte die Staatschefin bei einem Gespräch mit Auslandskorrespondenten am Dienstag in der Hauptstadt Brasília. Die Modernisierung von Flughäfen und Verkehrsprojekte in den Städten seien durch das Turnier vorangetrieben worden. Rousseff räumte aber ein, dass zahlreiche Arbeiten erst nach der WM abgeschlossen würden.

