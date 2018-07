Peking (AFP) Am 25. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz haben tausende Sicherheitskräfte im Herzen von Peking mögliche Proteste verhindert. Alle Passanten, die am Mittwoch auf den Platz wollten, wurden streng kontrolliert. In Hongkong versammelten sich zehntausende Menschen zu einer Gedenkzeremonie. Die US-Regierung forderte von Peking die Freilassung von Aktivisten, die im Vorfeld des Jahrestages festgenommen wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.