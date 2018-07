Brüssel (AFP) Die Eurozone soll weiter wachsen und Litauen zum 1. Januar 2015 als 19. Mitglied aufnehmen. Das empfiehlt die EU-Kommission in einem am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Bericht zur Euro-Reife des baltischen EU-Landes. "Dass Litauen nun die Voraussetzungen für die Einführung des Euro erfüllt, ist das Ergebnis einer langjährigen umsichtigen Haushaltspolitik und wirtschaftlicher Reformen", sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn. Der Finne forderte die EU-Staaten auf, dem Euro-Beitritt Litauens zum Jahresbeginn 2015 zuzustimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.