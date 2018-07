Rostock (AFP) Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern hat in zwölf Bundesländern Wohnungen und Geschäftsräume von Unterstützern des mittlerweile geschlossenen rechtsextremen Internetforums "Thiazi.net" durchsuchen lassen. Gegen 35 Beschuldigte bestehe der Verdacht, eine kriminelle Vereinigung gebildet oder diese durch Geld- und Sachspenden unterstützt zu haben, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Durchsucht wurden demnach 38 Gebäude und Wohnungen in allen Bundesländern mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland. Dabei seien vor allem zahlreiche Computer sichergestellt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.