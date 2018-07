Wiesbaden (AFP) Der Eisenbahngüterverkehr in Deutschland hat im ersten Quartal dieses Jahres deutlich zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, wurden zwischen Januar und März 4,4 Prozent mehr Güter auf der Schiene befördert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt wurden demnach 92 Millionen Tonnen Güter mit Zügen transportiert.

