Brüssel (AFP) Eineinhalb Wochen nach der Präsidentschaftswahl in der Ukraine hat die EU eine Geberkonferenz für das osteuropäische Land in Aussicht gestellt. "Wir sind bereit, ein Koordinierungstreffen im Juli in Brüssel zu organisieren", sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso am Mittwoch in Brüssel kurz vor Beginn des G-7-Gipfels, der sich vor allem mit der Ukraine-Krise befassen soll. Die eigentliche internationale Geberkonferenz solle dann Ende des Jahres stattfinden, sagte Barroso weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.