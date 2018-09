Brüssel (AFP) Kurz vor der Begegnung mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin bei den Gedenkfeiern zum D-Day haben die sieben führenden Industriestaaten (G-7) damit begonnen, ihre weitere Strategie in der Ukraine-Krise abzustecken. Die Konfrontation mit Russland stand im Zentrum ihres Gipfeltreffens am Mittwochabend in Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drohte Russland mit weiteren Sanktionen, US-Präsident Barack Obama garantierte der Ukraine dauerhafte Unterstützung.

