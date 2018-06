Düsseldorf (AFP) Zu Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft ziehen die Hotelpreise im Gastgeberland Brasilien noch einmal kräftig an. Im Juni zahlen Reisende in einigen Austragungsorten bis zu 86 Prozent mehr als noch im Vormonat, wie das Preisvergleichsportal Trivago am Mittwoch mitteilte. So kostet ein Doppelzimmer in Fortaleza, wo die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Gruppenspiel gegen Ghana absolviert, im Juni im Durchschnitt umgerechnet 147 Euro. Im Mai lag der Durchschnittspreis demnach noch bei 79 Euro pro Doppelzimmer.

