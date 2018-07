Berlin (AFP) Angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen hat das Bundeskabinett eine Reform der Lebensversicherungen eingeleitet. Es verabschiedete am Mittwoch in Berlin den Entwurf für ein Gesetz, das die Branche der Lebensversicherungen "generationengerecht im Interesse der Versichertengemeinschaft" stabilisieren soll, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. Das Maßnahmenpaket sieht von allen Akteuren der Branche einen Beitrag vor - also sowohl von Unternehmen und Vertriebsleuten als auch von Verbrauchern und Aktionären.

