Berlin (AFP) Eltern sollen nach der Geburt eines Kindes ihren Wiedereinstieg in den Beruf künftig flexibler gestalten können: Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin das sogenannte Elterngeld Plus. Damit können Eltern künftig bis zu 28 Monate Elterngeld beziehen, wenn sie Teilzeit arbeiten. Mit dem Gesetz wird auch die Elternzeit neu geregelt: Eltern können flexibler darüber bestimmen, wann sie die unbezahlte Auszeit nach der Geburt des Kindes nehmen.

