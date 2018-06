Köln (AFP) Einen Tag vor der Leitzins-Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, Georg Fahrenschon, seine Bedenken bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung bekräftigt. "Durch diese niedrige Zinspolitik der Europäischen Zentralbank verlieren die privaten Haushalte in Deutschland pro Jahr etwa 15 Milliarden Euro an Zinseinnahmen", kritisierte Fahrenschon am Mittwoch im Deutschlandfunk. Pro Kopf seien das etwa 200 Euro im Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.