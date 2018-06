Hamburg (AFP) Viele Bürger sehen Bundestrainer Jogi Löw auch nach seinem jüngsten Führerscheinentzug noch als Vorbild an. Der 54-Jährige werde weiterhin seiner Vorbildfunktion gerecht, sagten 58 Prozent der Teilnehmer einer Forsa-Umfrage, wie der "Stern" am Mittwoch berichtete. Dabei sahen Männer das Fahrverbot mit 61 Prozent etwas häufiger gelassen als Frauen. Insgesamt fanden aber 39 Prozent der Befragten, dass Löw nicht mehr als Vorbild gelten könne. An der Umfrage nahmen laut "Stern" kurz nach Bekanntwerden von Löws Führerscheinentzug gut tausend Menschen teil.

