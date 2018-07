Brüssel (AFP) Die Wirtschaft in der Eurozone hat sich im ersten Quartal weiter auf vorsichtigem Wachstumskurs bewegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs gegenüber dem vierten Quartal 2013 um 0,2 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich mit dem ersten Quartal des Vorjahres stieg das BIP in den 18 EU-Ländern mit der gemeinsamen Währung den Schätzungen zufolge um 0,9 Prozent.

