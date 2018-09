Los Angeles (dpa) - Die aus der US-Serie "New Girl" bekannte Schauspielerin Jessica Chaffin spielt erneut in einer Agentenkomödie von Regisseur Paul Feig mit - und wieder an der Seite von Melissa McCarthy.

Die beiden Schauspielerinnen waren bereits 2013 in der Erfolgskomödie "Taffe Mädels" zu sehen. Für "Spy", der im Sommer 2015 in die Kinos kommen soll, haben nach Angaben des "Hollywood Reporters" auch schon Jude Law, Jason Statham und Miranda Hart zugesagt. Der Film soll von einer CIA-Analystin handeln, die erstmals einen Außeneinsatz hat.

Hollywood Reporter