München (SID) - Bayern Münchens Nationalspieler Thomas Müller will in naher Zukunft Klarheit über seine Rolle beim Fußball-Rekordmeister. "Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich vor der neuen Saison wissen will, ob ich ein zentraler Bestandteil der künftigen Bayern-Elf bin. Und ob der Klub wirklich mit mir plant in den nächsten Jahren", sagte der 24-Jährige dem Wochenmagazin Stern.

Er werde deshalb trotz seines noch bis 2017 laufenden Vertrages das Gespräch mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge suchen. Er sei "nicht mehr der Typ, der sagt: Gut, jetzt habe ich hier und da eine gute Rolle gespielt, trotzdem halte ich meine Klappe, und jeder kann mit mir machen, was er will." Müller finde, als Münchner habe man es immer ein bisschen schwerer beim FC Bayern. "Dabei sind wir die Basis des Klubs."

Vor einigen Wochen hatte der Offensivallrounder einen baldigen Vereinswechsel ausgeschlossen, obwohl es immer wieder einmal Gerüchte dazu gegeben hatte. "Ich steh' jetzt sicher nicht vor dem Absprung, kann aber auch keine Garantie für alle Zeiten abgeben", hatte Müller gesagt. Zuvor war er mit dem FC Barcelona und Manchester United in Verbindung gebracht worden.