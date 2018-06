Faro (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft von Gibraltar hat einen historischen Sieg gefeiert. Der deutsche Gegner in der Qualifikation zur EM 2016 in Frankreich kam in einem Länderspiel gegen Malta im portugiesischen Faro durch einen Treffer von Kyle Casciaro (66.) zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg.

Im fünften offiziellen Länderspiel nach der Aufnahme in die Europäische Fußball-Union (UEFA) im Mai 2013 war es der erste Sieg.