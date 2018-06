Berlin (dpa) - Generalbundesanwalt Harald Range gibt am Morgen im Rechtsausschuss des Bundestags Auskunft über die NSA-Affäre - in einer nichtöffentlichen Sitzung. Seine Behörde prüft seit Monaten Vorwürfe gegen den US-Geheimdienst NSA und andere ausländische Nachrichtendienste. Range will im Fall des abgehörten Handys von Kanzlerin Angela Merkel nun wohl doch ermitteln: Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung", des NDR und des WDR sollen Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Spionage eingeleitet werden. Im Fall des Ausspähens von Bürgerdaten wird demnach vorerst nicht ermittelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.