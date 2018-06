Warschau (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat Russland vor jeder Aggression gegen einen Nato-Alliierten in Osteuropa gewarnt. In einer Grundsatzrede in Warschau erinnerte Obama an Artikel 5 des Nato-Vertrages. Wer einen Verbündeten angreife, greife alle an, sagte Obama. Russlands Annexion der zur Ukraine gehörenden Krim zeige, dass freie Nationen zusammenstehen müssten. Man werde diese Annexion niemals akzeptieren. Das seien nicht nur Worte, das sein unverbrüchliche Verpflichtungen, rief Obama.

