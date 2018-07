London (AFP) Eine Rentenreform und Steuern auf Plastiktüten - das sind zwei der anstehenden Projekte der britischen Regierung für die kommenden Monate. Angekündigt wurden sie am Mittwoch im Parlament in London von Königin Elizabeth II. in ihrer jährlichen Thronrede. Dabei verliest die Monarchin traditionsgemäß das Regierungsprogramm, diesmal das von Premierminister David Cameron.

