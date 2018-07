Paris (AFP) Das Gift einer hochgefährlichen Spinne und Schneeglöckchen sollen zur Rettung der weltweit schrumpfenden Bienenbestände beitragen. Forscher der Universität im britischen Newcastle fanden heraus, dass ein Bio-Pestizid auf der Basis des Gifts einer australischen Vogelspinne und eines Schneeglöckchen-Proteins so gut wie keine negativen Auswirkungen auf Bienen hat, wie es in einer am Mittwoch im Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlichten Studie heißt.

