Teheran (AFP) Irans geistliches Oberhaupts Ayatollah Ali Chamenei sieht sein Land vom Westen in die Enge gedrängt. "Die Herausforderung von außen, vor welcher der Iran steht, ist das Schüren von Problemen durch weltweite Arroganz", sagte Chamenei am Mittwoch in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Ansprache anlässlich des 25. Todestags des Gründers der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini. Namentlich nannte er in der Rede vor dem Schrein Khomeinis südlich der Hauptstadt Teheran die USA.

