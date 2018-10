Warschau (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat dem neu gewählten ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko umfangreiche Unterstützung der USA zugesichert. Die USA stünden nicht nur in den kommenden Tagen und Wochen hinter dem ukrainische Volk, sondern in den kommenden Jahren, sagte er in Warschau. Poroschenko stehe "für eine andere Zukunft, in der die Ukrainer selbst ihre Vertreter wählen". Zuvor hatte Obama Russland in aller Schärfe vor Aggressionen gegen Nato-Partner in Osteuropa gewarnt.

