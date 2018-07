Berlin (dpa) - 16 Tage nach dem Ausbruch zweier Gefangener aus einem Untersuchungsgefängnis in Berlin ist einer der beiden Männer gefasst worden. Dabei handele es sich um einen 25 Jahre alten verurteilten Betrüger, berichtet die "Berliner Zeitung". Die Polizei bestätigte die Festnahme zunächst kurz per Twitter und kündige eine Mitteilung an. Für die Ergreifung des anderen Ausbrechers, eines 34 Jahre alten mutmaßlichen Mörders, sind 5000 Euro Belohnung ausgesetzt. Die Männer hatten hatten die Gitter durchgesägt, sich abgeseilt und waren über einen hohen Zaun und eine Mauer entflohen.

