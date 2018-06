New York (dpa) - Der erfolgreiche US-Musikproduzent Ryan Lewis hat seine eigene Unbekanntheit auf die Schippe genommen.

Der 26-Jährige, der in diesem Jahr zusammen mit dem Rapper Macklemore vier Grammys abräumte, fragte für die "Tonight Show" junge Leute in New York, ob sie wüssten, was Ryan Lewis mache. "Keine Ahnung, irgendwas mit Computern?", fragte ein Mann. Eine Frau bezeichnete ihn als Macklemores "Verstärkung". Erst als der Musiker ein Foto des Erfolgsduos ("Same Love") zeigte, erkannten ihn die meisten Interviewten, wie ein Video zeigt, das seit Dienstag im Internet zu sehen ist.