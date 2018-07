Den Haag (AFP) In einem Chemiewerk des Ölkonzerns Shell in den Niederlanden hat sich am Dienstagabend eine Explosion ereignet. Bei der Detonation aus zunächst unbekanntem Grund sei niemand verletzt worden, teilten die niederländischen Behörden im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es werde auch niemand vermisst. Die Explosion ereignete sich während des Schichtwechsels in einem Werk in Moerdijk etwa 40 Kilometer südöstlich von Rotterdam, anschließend brach ein Feuer aus.

