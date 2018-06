Wien (AFP) Europäische Rechtspopulisten sind laut Medienberichten mit russischen Ultranationalisten zu einem geheimen Treffen in Wien zusammengekommen. An der Konferenz am Samstag nahmen Vertreter der rechtsextremen französischen Front National, der österreichischen FPÖ und der ultranationalistischen Ataka-Partei aus Bulgarien teil, wie der Schweizer "Tagesanzeiger" und mehrere österreichische Zeitungen berichteten.

