Sydney (AFP) Forscher haben in den Wäldern Papua-Neuguineas eine seltene Fledermausart wiederentdeckt. "Die Art galt als ausgestorben", sagte Luke Leung von der Universität Queensland in Norden Australiens am Mittwoch. Das bisher letzte Exemplar der Pharotis imogene war vor 120 Jahren gesichtet worden. Mitte 2012 spürten Studenten dann ein weibliches Tier in einem Küstengebiet Papua-Neuguineas auf. Untersuchungen belegten nun, dass es sich um die Fledermausart handelt, dessen einziges Exemplar von einem italienischen Forscher im Jahr 1890 nachgewiesen worden war.

