Warschau (AFP) US-Präsident Barack Obama hat Russland wegen der Ukraine-Krise am Dienstag "dunkle Taktiken" und eine "Aggression" vorgeworfen. "Wir werden die russische Okkupation der Krim und die Verletzung der ukrainische Souveränität niemals akzeptieren", sagte er am Dienstag in einer Rede in Warschau. "Die Freiheit in Europa ist niemals garantiert", fügte der US-Präsident in seiner Rede zur Feier der ersten annähernd freien Wahl in Polen vor 25 Jahren hinzu.

