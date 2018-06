Genf (AFP) Ein wegen Mordes an einer Prostituieren verurteilter Straftäter ist in Genf aus dem offenen Vollzug geflüchtet. Der 38-jährige Franzose sei am Sonntag nach einem Freigang nicht wieder in die Wohnung zurückgekehrt, in der er zusammen mit fünf anderen Häftlingen auf ein Leben in Freiheit vorbereitet wird, wie sein Anwalt Vincent Spira am Mittwoch mitteilte.

