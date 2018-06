Madrid (AFP) Spaniens künftiger König Felipe VI. will sich nach seiner Amtsübernahme ganz in den Dienst seines Landes stellen. Er wolle der spanischen Nation weiter "mit all meiner Kraft" dienen, sagte der 46-Jährige am Mittwoch bei der Verleihung eines Kulturpreises im nordspanischen Leyre. Die spanische Nation beschrieb er als eine "geeinte" und gleichzeitig "vielfältige" soziale und politische Gemeinschaft. Seine von der Wirtschaftskrise gebeutelten Landsleute rief er auf, ihre Kräfte zu bündeln "und das Gemeinwohl über die Einzelinteressen zu stellen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.