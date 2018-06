Washington (AFP) Die USA setzen nach dem Sieg des früheren Armeechefs Abdel Fattah al-Sisi bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten auf eine "strategische Partnerschaft" mit der neuen Staatsführung. Es gebe "viele gemeinsame Interessen der Vereinigten Staaten und Ägyptens", hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington vom Mittwoch. US-Präsident Barack Obama wolle in den kommenden Tagen mit al-Sisi sprechen. Zugleich rief die US-Regierung Kairo zu Reformen im Bereich der Menschenrechte auf.

