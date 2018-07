Washington (AFP) Bei der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Pekinger Tiananmen-Platz haben chinesische Soldaten laut US-Dokumenten lachend wahllos auf die Demonstranten geschossen. Ein bislang geheimer US-Militärbericht wurde nun 25 Jahre nach den Ereignissen in der Nacht zum 4. Juni 1989 freigegeben und am Dienstag (Ortszeit) vom Nationalen Sicherheitsarchiv an der George Washington University veröffentlicht. Diese hatte die Freigabe juristisch erzwungen.

