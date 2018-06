Kabul (AFP) Die Taliban haben am Mittwoch ein Video von der Freilassung des vor fünf Jahren in Afghanistan entführten US-Soldaten Bowe Bergdahl veröffentlicht. Die 17-minütige Aufnahme zeigt die dramatischen Szenen während der Übergabe des Gefangenen an die US-Armee. "Komm nie wieder nach Afghanistan. Das nächste Mal wird dich niemand freilassen", sagt einer der bewaffneten Kämpfer zu Bergdahl.

