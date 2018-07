New York (AFP) Wegen des Schmuggels von Dinosaurier-Skeletten aus der Mongolei ist ein US-Bürger zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in New York schickte am Dienstag den 39-jährigen Eric Prokopi für drei Monate ins Gefängnis, wie die Justizbehörden mitteilten. Eines der Skelette - das eines Tarbosaurus bataar - war rund 70 Millionen Jahre alt. Prokopi, der sich Ende 2012 bereits schuldig bekannt hatte, ließ die Knochen aus der Mongolei heimlich über Großbritannien in die USA schmuggeln und baute sie dort zusammen.

