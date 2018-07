São Paulo (AFP) Wenige Tage vor der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien haben die Beschäftigten der U-Bahn in São Paulo einen unbefristeten Streik ausgerufen. Die U-Bahn in der 20-Millionen-Einwohner-Metropole, in der am 12. Juni das Eröffnungsspiel Brasilien gegen Kroatien ausgetragen werden soll, wird nach Angaben einer Gewerkschaftssprecherin ab Donnerstag 05.00 Uhr (MESZ) bestreikt.

