Peking (AFP) In der von Uiguren bewohnten chinesischen Unruheprovinz Xinjiang sind neun Menschen wegen Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt worden. Vor mehreren Gerichten der westlichen Region seien insgesamt 81 Angeklagte wegen Terrorvorwürfen verurteilt worden, berichtete der staatliche Sender CCTV am Donnerstag. Darüber hinaus seien in der Provinzhauptstadt Urumqi 29 "Terrorverdächtige" festgenommen worden, hieß es in einem Bericht des offiziellen Portals Xinjiang Net.

