Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Prognosen für die Inflation in der Eurozone gesenkt und auch ihre Wachstumsprognose korrigiert. Die Teuerungsrate werde 2014 voraussichtlich nur 0,7 Prozent betragen, 2015 bei 1,1 Prozent liegen und 2016 bei 1,4 Prozent, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main. Bislang hatte die EZB für 2014 eine Inflationsrate von einem Prozent vorhergesagt, für 2015 1,3 Prozent und für 2016 1,5 Prozent. Preisstabilität sieht die EZB bei einer Teuerungsrate von knapp unter zwei Prozent gegeben.

