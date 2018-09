Brüssel (AFP) Der Streit um den künftigen EU-Kommissionspräsidenten sorgt weiter für Spannungen: Ein Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem britischen Premier David Cameron am Rande des G-7-Gipfels in Brüssel wurde von britischer Seite am Donnerstag als "freimütig" bezeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.