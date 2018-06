Bénouville (AFP) Einen Tag vor den großen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des D-Days haben Veteranen, Soldaten und Würdenträger der Landung der Alliierten in der Normandie gedacht. In der nordfranzösischen Gemeinde Picauville nahmen am Donnerstag US- und Bundeswehrsoldaten an einer Zeremonie zu Ehren getöteter US-Piloten teil. Historische US-Militärflugzeuge überflogen den Ort, aus denen unter anderem die Enkeltochter des berühmten US-Weltkrieg-Generals George Patton, Helen Patton, per Fallschirm sprang.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.